Часть войск оккупантов выходит из Киевщины и Черниговщины – Генштаб/ Reuters

РФ не смогла достичь своих целей на севере Украины, сейчас часть оккупационных войск из этих регионов отводят.

Однако сохраняется угроза того, что враги и дальше будут бить как по военным, так и по гражданским объектам. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Российские захватчики не достигли цели наступательной операции, отмечают в Генеральном штабе.

"Отмечается вывод отдельных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокой угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Россия пытается усилить свои войска и провести ротацию тех сил, которые сейчас находятся в Украине. Однако личный состав "не горит желанием" идти на войну против Украины, и солдаты массово отказываются.

"Так, только в тихоокеанском флоте вооруженных сил российской федерации подразделения комплектования по причине отказа личного состава принимать участие в так называемой "специальной операции" не могут укомплектовать даже одну батальйонно-тактическую группу", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Напомним, под Харьковом украинские защитники ликвидировали командира российской 200-й отдельной мотострелковой бригады – полковника Дениса Курила. Всего ВСУ уничтожили две батальонно-тактические группы этой бригады – оккупанты потеряли 1500 человек личного состава.

Напомним, украинский генерал Николай Маломуж отметил, что война России против Украины может закончиться уже в начале мая этого года. Перелома в войне стоит ждать в течение 7-10 дней. Но это еще будет зависеть от действий украинской армии.

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