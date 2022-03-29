"Оккупанты сознательно уничтожают все живое": Зеленский назвал цель РФ в Украине

Владимир Зеленский / офис президента

Российские захватчики имеют главную цель в войне против Украины – уничтожить основу для нормальной жизни украинцев. Они сознательно уничтожают все живое. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращение в парламент Дании.

"Цель российских войск в этой войне – полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего живого не осталось. Только руины, только беженцы", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Россия за чуть больше чем месяц полномасштабного вторжения на нашу землю применила против Украины уже более 1370 ракет. Сколько в целом средств поражения российские войска уже использовали против украинцев на украинской земле-просто невозможно посчитать, говорит Зеленский.

Масштабы разрушений в Украине в результате развязанной Россией войны президент нашего государства сравнил со Второй мировой войной.

"Можно сказать, что интенсивность и жестокость боевых действий, которые ведутся против нас, вышли на уровень выше, чем это было во время Второй мировой войны, самой разрушительной войны для Европы. Месяц боевых действий, а у нас уже не один город и не два, а целый "черный перечень" городов, которые разрушены до основания российскими бомбардировками. Еще в десятках городов, городков, маленьких сел частично сожжены жилые районы, разрушена инфраструктура", – отмечает глава Украинского государства.

Напомним, под Харьковом украинские защитники ликвидировали командира российской 200-й отдельной мотострелковой бригады - полковника Дениса Курила. Всего ВСУ уничтожили две батальонно-тактические группы этой бригады-оккупанты потеряли 1500 человек личного состава.

Напомним, украинский генерал Николай Маломуж отметил, что война России против Украины может закончиться уже в начале мая этого года. Перелома в войне стоит ждать в течение 7-10 дней. Но это еще будет зависеть от действий украинской армии.

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