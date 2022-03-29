"Никакая это не спецоперация": российский солдат "прозрел" в плену и готов воевать за Украину

Российский солдат "прозрел" в плену и готов воевать за Украину / скриншот

Пленный российский оккупант признался, что в украинском плену ему лучше, чем в армии.

Также захватчик заявляет, что готов воевать за Украину, сообщила СБУ, опубликовав видео с оккупантом.

"Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить – я бы с удовольствием это сделал", – заявил 21-летний пленный.

Он удивлен, что в плену к нему относятся по-человечески, и видит в этом поразительный контраст со своей родиной. Его подразделение приехало в Украину с другого конца РФ, а дорога продолжалась 4-5 дней.

"Когда пересекли границу, увидели трупы, около 50 единиц разбитой техники и тогда поняли: никакая это не "спецоперация", а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом", – утверждает пленник.

Впрочем, ему все же удалось "убежать": 14 оккупантов выехали в сторону РФ, но впоследствии попали в плен. Теперь с ними работают следователи и контрразведчики СБУ.

Ранее в Сети появился приказ временно исполняющего обязанного министра обороны России, в котором говорится, что в связи с участившимися случаями сдачи российскими военными в плен в Украине и адекватного к ним отношения, в ведомстве агрессора должны создать фейковые видео "издевательств над пленными" на территории украинского государства.

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