УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Никакая это не спецоперация": российский солдат "прозрел" в плену и готов воевать за Украину

29 марта 2022, 14:17

21-летний пленный рассказал, как попал на территорию нашей страны.

Российский солдат "прозрел" в плену и готов воевать за Украину / скриншот

Пленный российский оккупант признался, что в украинском плену ему лучше, чем в армии.

Также захватчик заявляет, что готов воевать за Украину, сообщила СБУ, опубликовав видео с оккупантом.

"Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить – я бы с удовольствием это сделал", – заявил 21-летний пленный.

Он удивлен, что в плену к нему относятся по-человечески, и видит в этом поразительный контраст со своей родиной. Его подразделение приехало в Украину с другого конца РФ, а дорога продолжалась 4-5 дней.

"Когда пересекли границу, увидели трупы, около 50 единиц разбитой техники и тогда поняли: никакая это не "спецоперация", а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом", – утверждает пленник.

Впрочем, ему все же удалось "убежать": 14 оккупантов выехали в сторону РФ, но впоследствии попали в плен. Теперь с ними работают следователи и контрразведчики СБУ.

Ранее в Сети появился приказ временно исполняющего обязанного министра обороны России, в котором говорится, что в связи с участившимися случаями сдачи российскими военными в плен в Украине и адекватного к ним отношения, в ведомстве агрессора должны создать фейковые видео "издевательств над пленными" на территории украинского государства.

Читайте также:

viber
война в Украине вторжение России военнопленные
Реклама
Популярное
Гороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяцГороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяц Резко похолодает и будут лить дожди: какой будет погода в Украине в начале апреляРезко похолодает и будут лить дожди: какой будет погода в Украине в начале апреля Гороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременностьГороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременность Путин может нажать "ядерную кнопку", если не возьмет Киев, но его могут остановить 5 человек – ГрозевПутин может нажать "ядерную кнопку", если не возьмет Киев, но его могут остановить 5 человек – Грозев Путин приближает развал России, но спрыгнуть с "украинского кола" ему не дадутПутин приближает развал России, но спрыгнуть с "украинского кола" ему не дадут

Последние новости

14:41

Гарантии безопасности, референдум и возвращение Донбасса: итоги переговоров Украины и России

14:32

"Оккупанты сознательно уничтожают все живое": Зеленский назвал цель РФ в Украине

14:17

"Никакая это не спецоперация": российский солдат "прозрел" в плену и готов воевать за УкраинуВидео

14:09

Часть войск оккупантов выходит из Киевщины и Черниговщины – ГенштабВидео

13:49

Роман Цимбалюк. Путин отказался от захвата Киева?Видеоблоги

Реклама
13:44

Ракета прошла насквозь: обстрел здания Николаевской ОГА попал на видео, много жертвВидео

13:37

Депутат Госдумы РФ предложил нанести ядерный удар по Азербайджану

13:29

ВСУ ликвидировали под Харьковом полковника РФ – командира 200-й бригады

13:25

Восемь оккупантов и начальник штаба эпично "самоликвидировались" под Черниговом

13:03

Перелом уже близок: украинский генерал назвал вероятную дату окончания войныВидео

13:02

Чат с волонтером и блогером Юрием Касьяновым

12:59

Переговоры Украины и России в Стамбуле: первые подробностиВидео

12:55

Летели из Беларуси: оккупанты выпустили по Львову мощнейшие ракетыВидео

12:53

Шустер назвал причину, по которой Путин захочет закончить войну до Пасхи

12:49

Карпатская мольфарка рассказала, что ждет Россию после поражения в войне против Украины

12:42

Израиль и Турция готовят удар по позициям России в Европе: СМИ узнали о планах на новый газопровод

12:37

Российский комиссар родом из Киевщины отправляет солдат в Украину: в Яготине до сих пор живет его мать

12:27

Патовая ситуация: почему в новых переговорах Украины и России рано ожидать прорывамнение

12:26

"Некачественные войска": эксперт объяснил, сколько еще дополнительных сил может "наскрести" ПутинВидео

12:24

Невероятно вкусные пирожки из лаваша с яйцом и зеленью: готовить всего 10 минутВидео

Реклама
11:47

В Кремле сожалеют о развязанной войне и хотели бы "отмотать" всё назад – российский оппозиционерВидео

11:42

Новые трофеи для армии Украины: в Харьковской области откопали танки оккупантов РФ

11:34

В Ирпене оккупанты зверски убили родителей дирижера Львовской оперы

11:07

Требования Украины, позиция РФ и выступление Эрдогана: в Стамбуле идет встреча Киева и Москвы

10:40

Оккупанты попали в Николаевскую ОГА, под завалами остаются 11 человекВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 30 марта 2022: Стрельцам – перемены к лучшему, Козерогам – соперники

10:29

ВСУ успешно контратакует, однако угроза Киеву сохраняется – Минобороны БританииВидео

10:19

Зеленский сделал то, на что никогда не решится Путин: как украинский президент обскакал российскогомнение

10:17

Ракета оккупантов ударила по дому бывшего украинского премьера

10:03

"Ты захватить нас, собака, и не мечтай": в Лісапетном батальйоне пообещали перегрызть глотку ПутинуВидео

09:45

Украинцы уничтожили корабль "Саратов" в Бердянске оружием, не предназначенным для боев на море - СБУ

09:31

Когда Россия напала, ФРГ отказала Украине в оружии и по SWIFT: Берлин был уверен в оккупации – посол

09:18

Тотальное превосходство: ВСУ за сутки уничтожили 8 самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две ракеты РФ

09:12

По примеру Сирии: почему Россия решила бомбить всю Украинумнение

08:52

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2022: Овнам – деньги, Львам – успех, Стрельцам – обман

08:36

Россияне свозят в Беларусь ракеты для "Искандеров": сколько стоит и чем опасен ракетный комплекс

08:32

В партии Путина предложили признать всех, кто говорит на русском, своими "соотечественниками"

07:57

Узнали от "товарищей", как в Украине бьют оккупантов: в России 58 военных отказались ехать на войну

07:51

"В мае мы уже должны жарить шашлыки": астролог назвал дату окончания войны и рассказал о сделках с РФ

07:24

Элита российского спецназа опозорилась в Украине - за 5 дней не смогли взять элеватор с бойцами ТРО

Реклама
07:07

РФ скапливает технику у границ Украины: в Курской области ее больше, чем было 24 февраля – эксперт

06:53

Украинские защитники навсегда приземлили новейший беспилотник РФ "Орлан-10" за $120 000

06:35

Небо над Украиной не закроют, миротворцев НАТО тоже не будет: Шольц назвал позицию Запада по войне

06:27

Россия уже проиграла войну, но все еще пытается разрушить Украинумнение

06:02

Оккупанты России пытаются окружить ВСУ на Донбассе, чтобы надавить на Киев в переговорах – США

05:36

План Украины – это победа и освобождение территорий: Кулеба ответил Путину на угрозу "всех уничтожить"Видео

04:47

В Кремле рассказали, нажмет ли Путин на ядерную кнопку в войне с Украиной

04:15

"Совесть с хреном": Станислав Боклан пристыдил "армию молчащих" и пропутинских артистовВидео

04:00

Благодаря отцу: на кого зять Путина променял президентскую дочь, которую он готовит для власти царством

03:40

Повсюду головы орков, а Зеленский на коне: Арестович расшифровал предсказание Нострадамуса

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять