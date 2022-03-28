Минобороны РФ приказало снимать фейки "издевательств над пленными" в Украине

Минобороны России будет создавать фейки об отношении ВСУ к пленным в Украине / Reuters

В Сети появился приказ временно исполняющего обязанного министра обороны России, в котором говорится, что в связи с участившимися случаями сдачи российскими военными в плен в Украине и адекватного к ним отношения, в ведомстве агрессора должны создать фейковые видео "издевательств над пленными" на территории украинского государства.

"Из России просочился документ целью которого является снять пропагандистских видео по дискредитации отношения украинских военных к военнопленным РФ", - пишут хакеры в Twitter.

В частности, в документе, который, кстати, издан под подписью временно исполняющего обязанности министра обороны России Булгакова, а не главы ведомства Шойгу, написано, что все больше российских военных стали сдаваться в Украине в плен. К ним там нормально относятся, о чем распространяется информация.

Указывается, что в связи с этим в министерстве должны "разработать" и "распространить" видеозаписи с, дескать, "бесчеловечным поведением ВСУ и националистических формирований" в отношении добровольно сдавшихся пленных.

Кроме того, в Минобороны призвали собрать материалы, чтобы скрыть факты участия в войне против Украины военнослужащих срочной службы из РФ.

Судя по всему, в министерстве уже приступили в фабрикации таких материалов.

Напомним, ранее пьяным в плен ВСУ попал российский военный. Он рассказал о серьезных потерях в своем подразделении. Это отразилось на моральном состоянии, вследствие чего россияне начали стали злоупотреблять алкоголем.