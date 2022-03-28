"Всем страшно стало - напились": бурят-оккупант пьяный попал в плен к ВСУ

Бурят-оккупант пьяный попал в плен к ВСУ / Генштаб ВСУ

Российский солдат-оккупант из Бурятии напился от страха перед ВСУ, напился спиртных напитков и по ошибке попал на украинские позиции, где и был взят в плен. Видеофрагмент допроса пленного появился в сети.

"В 4 утра пошел я спать в десант. Сидя, сел десант - уснул. Проснулся утром уже от взрывов. Танки наши, БМП взрываются, от мин", - говорит бурят.

Он также рассказал, что его группировка ежедневно несла большие потери, что не могло не отобразиться на морально-психологическом состоянии оккупантов. Страх они начали заливать алкоголем.

"Каждый день у нас пошли "200-е", "300-е"... Мы начали думать: зачем это все?.. Всем уже страшно стало. Ну, маленько выпили с танкистами", - говорит бурят.

В итоге, упившись до полубессознательного состояния, оккупанты "свернули немножко левее" - и вместо собственных позиций угодили прямо в руки украинским военным.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.