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"Как убьют - так и приеду": оккупант из РФ жалобно обратился к другу в телефонном разговоре

23 марта 2022, 10:29

Захватчик общался по телефону со знакомым. Судя по разговору, тот тоже раздумывает над тем, чтобы стать солдатом-оккупантом в Украине.

Пленные
Оккупант из РФ жалобно обратился к другу в телефонном разговоре Генштаб ВСУ

Советник руководителя Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал очередной перехваченный разговор российского оккупанта. Запись была опубликована на его канале в YouTube.

"Ну, если хочешь под артиллерийскими снарядами в 50 метрах постоять. Ты вот стоишь дома, сидишь в доме, игрушки подпрыгивают, можешь ехать. Я ведь не знаю, на какой фронт тебя отправят, с какой задачей. У нас задача зачистка и блокировка. Мы зачистили и заблокировали, чтобы украинцы не наступали", - сказал другу агрессор.

На вопрос, когда он вернется в Россию, оккупант ответил уклончиво.

"Как убьют - так и приеду. Не знаю, ничего не говорят. Когда война кончится, фаллос знает. Говорили, что 24-го (марта – Главред) нас должны заменить. Более 30 дней нельзя сидеть, согласно закону о статусе военнослужащих. Потому что идет день за три. Сейчас говорят, что менять не будут", ‒ подытожил захватчик.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

Автор: Егор Бунин
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российское вторжение новости Украины
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