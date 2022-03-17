Агрессоры хотят украинские пули, чтобы стрелять себе в ноги и попасть в больницу: перехват разговора

Пленные российские военные / Генштаб ВСУ

Солдаты российских агрессоров настолько деморализованы, что пытаются всеми способами раздобыть "украинские патроны", а затем - ими прострелить себе ноги и попасть в госпиталь на лечение. Соответствующий перехваченный разговор опубликовала пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Очередной перехваченный разговор СБУ показывает, насколько деморализована и разбита армия захватчика", - говорится в сообщении.

На аудио российский солдат разговаривает со своей мамой. Она говорит ему, что хочет сходить в военкомат и попросить, чтоб сына вернули. На это оккупант отвечает: "Не вернут. Тут люди, которые отказывались, им по 8 лет срока дали уже".

Читайте такжеБолее 12 тысяч военных и сотни единиц техники: ВСУ опубликовали потери России в Украине

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.

"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.