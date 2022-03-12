"Отряды позади нас расстреливают дезертиров": СБУ выложило видео допроса русского пленного

Пленный / СБУ

Сотрудники СБУ провели допрос русского оккупанта, который сдался в плен ВСУ. И опубликовали соответствующее видео.

Он рассказал о том, что при продвижении вглубь Украины агрессорам стало понятно, что у них "не миротворческая миссия" и что они бомбят мирное население Украины. Однако отступить назад у них не было возможности.

Солдат утверждает, что им угрожали заградительными отрядами, которые, по словам командира, шли сзади и расстреливали дезертиров. Ту же информацию ему позднее сообщил еще один солдат.

"Нас обманули наглым образом, кинули как кусок какого-то мяса", – сказал пленный оккупант.

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Напомним, ранее офицер российской агрессорской армии сбрасывал бомбы на Полтавскую область ‒ регион, в котором живет его мать ‒ Елена Головенская.

"Меня захлестнула боль и стыд за своего сына. Мы неоднократно слышали жуткий вой сирен воздушной тревоги и мне было тяжело понять, как можно выполнять преступный приказ командира о бомбардировке Украины. Естественно, я переживаю за своего сына, он попал в плен. Прошу прощения перед украинским народом за сына и за себя, потому что не смогла вырастить нормального и достойного человека", — сказала мать летчика-оккупанта.