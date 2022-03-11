"Простите, что не смогла вырастить достойного человека": мать пленного русского пилота извинилась перед Украинцами

Мать пленного русского пилота / скриншот из видео

Офицер российской агрессорской армии сбрасывал бомбы на Полтавскую область ‒ регион, в котором живет его мать ‒ Елена Головенская. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Меня захлестнула боль и стыд за своего сына. Мы неоднократно слышали жуткий вой сирен воздушной тревоги и мне было тяжело понять, как можно выполнять преступный приказ командира о бомбардировке Украины. Естественно, я переживаю за своего сына, он попал в плен. Прошу прощения перед украинским народом за сына и за себя, потому что не смогла вырастить нормального и достойного человека", — сказал мать летчика-оккупанта.

Теперь с ее сыном, которого сбили украинские бойцы 5 марта в небе над Николаевом, работают следователи и контрразведчики СБУ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что В субботу, 5 марта, украинские воины сбили вражеские вертолет МИ-35 и самолет СУ-25. В Сети были опубликованы кадры успешной атаки.

На Facebook-странице Оперативного командования Север уточнили, что штурмовик российских оккупантов специалисты ПВО сбили в окрестностях Чернигова.