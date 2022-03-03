Норвежский летчик посвятил Украине шедевр в воздушном пространстве

В небе над Норвегией вертолет написал "Украина" / flightradar24.com

Утром, 3 марта в небе над Норвегией появилась надпись "Украина". Ее "создал" летчик местной авиакомпании Airbus Helicopters.

На вертолете Н135 он оставил в небе воздушный след, который сложился в слово "Ukraine".

Этой акцией мужчина, при содействии авиакомпании, поддержать украинский граждан в борьбе с российской агрессией.

Маршрут летчика можно было отследить на на портале FlightRadar24.

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