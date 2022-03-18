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"Георгиевская лента не помогает, сходи к гадалкам или шаманам": СБУ выложило запись разговора оккупанта с мамой

18 марта 2022, 14:27

Испуганный агрессор умоляет мать, чтобы та договорилась с гадалками или шаманами - по поводу обряда, который спасет его от украинских снарядов и пуль.

Россияне
СБУ выложило запись разговора оккупанта с мамой/ facebook.com/Mikokuk

Сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок. Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

На опубликованном ним аудиозаписи один из оккупантов под Харьковом звонит по телефону своей матери в Россию и просит ее ‒ мол, сходи-ка за помощью к знакомой гадалке. И пусть она проведет специальный обряд, чтобы его не "тронули украинские снаряды и пули".

В ответ мать напоминает, чтобы "для защиты" захватчик не забывал класть георгиевскую ленту в карман. А оккупант уверяет, что обмотан лентами едва ли не полностью. Но без обряда - никуда.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории, необходимо устроить тотальную рельсовую войну российским агрессорам. К этому призвал Алексей Арестович ‒ советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"В первую очередь это касается направлений: Крым - Мелитополь, Крым - Херсон, Валуйки - Купянск, Гомель - Киев (общее направление) И других, которые обнаружите", ‒ говорит он.

Автор: Егор Бунин
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СБУ российское вторжение новости Украины
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