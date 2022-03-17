"Тотальная рельсовая война": Арестович призвал украинцев к новому способу борьбы с оккупантами

Алексей Арестович / УНИАН

Украинцам, которые находят на временно оккупированной территории, необходимо устроить тотальную рельсовую войну российским агрессорам. К этому призвал Алексей Арестович ‒ советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"В первую очередь это касается направлений: Крым - Мелитополь, Крым - Херсон, Валуйки - Купянск, Гомель - Киев (общее направление) И других, которые обнаружите", ‒ говорит он.

Особое внимание, говорит Арестович, нужно уделить железнодорожной ветке "Крым – Мелитополь".

"Только необходимо строго учесть, что пути сообщения охраняются противником, поэтому., сначала трезво оцените свои силы и возможности. Спасибо. Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменил ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, которая штурмует Мариуполь", ‒ заявил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетами.

Такой неутешительный прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время телемарафона 15 марта.

По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

"Они будут бить до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому нужно быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", - сообщил Арестович.