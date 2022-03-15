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Российские самолеты не могут проводить сложные операции – Арестович

15 марта 2022, 18:04

Сейчас российские оккупанты основные усилия сместили на зону проведения ООС, а также города Мариуполь и Николаев, говорит Алексей Арестович.

Арестович
Алексей Арестович / УНИАН

Российские агрессоры бросили свои основные силы в атаки на Мариуполь и Николаев, но при этом российская авиация уже не может проводить сложные наступательные операции. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович во время брифинга.

Он отметил, что прогнозы военно-политического руководства Украины оправдались. В окрестностях Киева, Сум и Харькова, которые ранее агрессоры, по словам Арестовича, усиленно пытались штурмовать или хотя бы взять в осаду, теперь они стают оборону и ограничиваются проведением локальных действий тактического значения. И те никак не влияющих на рост уровня угроз для этих городов.

Снизил враг также интенсивность применения авиации.

"У нас есть приятная новость. Как вы видите, уже где-то третьи сутки противник пытается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам и Николаеву. Или применяет ограниченно. Вообще враг собрал вокруг нас пятьсот своих боевых самолетов. Но российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции. Для этого требуется много лет обучения и много денег ‒ чего у них нет. Воздушные удары наносились единичными самолетами, по два, максимум ‒ 4-6.Так вот, 83 самолета наши ВСУ уже сбили. Россияне и так применяли 120-150 самолетов из 500. Половины из них уже нет. А еще не будет больше", ‒ подытожил Арестович.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетами. Такой неутешительный прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время телемарафона 15 марта.

По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

"Они будут бить до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому нужно быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", - сообщил Арестович.

Автор: Егор Бунин
viber
российское вторжение Алексей Арестович новости Украины
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