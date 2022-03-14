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Украина громит оккупантов РФ: резервов противника хватит на 10 дней – Арестович

14 марта 2022, 12:36

Россия пытается усилиться, подключая к войне с Украиной наемников из других стран.

войска России
Военные РФ, которые приедут в Украину, будут менее боеспособными - Арестович / Reuters

Россияне пытаются компенсировать потери личного состава, подключая к войне против Украины наемников из других государств. Впрочем, дополнительных резервов оккупантам вряд ли хватит больше, чем на 10 дней. Таким мнением поделился советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что РФ, пытаясь компенсировать свои потери в ходе боевых действий в Украине, привлекает наемников из других стран. Речь идет о примерно 10 тысячах военных.

Впрочем, по его словам, резерва для России очень мало, а те, кто придут, будут менее боеспособными, чем военные, которые уже приняли участие в военной агрессии.

"Если мы убиваем по тысяче (оккупантов) в день, то представьте, насколько хватит этих 10 тысяч. Ну, хватит на 10 дней", - предположил Алексей Арестович.

Напомним, советник главы ОП Арестович заявил, что российские силы, которые были направлены на захват Киева, разгромлены. Они перешли в оборону и испытывают проблемы с топливом.

"Угрозы непосредственно Киеву нет, и в ближайшее время не просматривается. Так же Харьков, Сумы, Чернигов", - подчеркнул чиновник.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что следующие 2-3 недели могут стать решающими для Украины. Россияне будут всеми силами пытаться захватить Мариуполь и дальше продвинуться на восток страны. Киев нуждается в международной поддержке по предоставлению средств противовоздушной обороны.

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