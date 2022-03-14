Для Украины наступают решающие 2-3 недели: в МВД назвали оккупационные планы РФ

Украина ожидает продолжения наступления России / Фото Reuters

Оккупационная армия России намерена продолжить наступление на территорию Украины. Следующие 2-3 недели могут стать решающими для страны. Захватчики приложат максимум усилий, чтобы захватить Мариуполь. Далее они могут направиться на восток страны для захвата украинских военных подразделений. Силам обороны Украины нужно остановить движение и привести россиян к наземной борьбе, где они уступают. Также сейчас важно получить международную помощь относительно ПВО. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Россия будет продолжать свое наступление на Украину. Следующие 2-3 недели станут решающими для украинского государства.

По его словам, оккупанты приложат максимальные усилия, чтобы получить под контроль Мариуполь. После этого они могут перебраться на восток Украины с целью захвата восточных украинских военных подразделений.

Как утверждает чиновник, в такой ситуации украинским войскам нужно будет не допустить движение россиян и перевести борьбу в наземное противостояние, где они проигрывают.

"Наша главная задача – остановить это движение, не дать возможности им это сделать и принуждать их к тяжелой навязчивой наземной борьбе, где они проигрывают", - добавил Денисенко.

Также советник главы МВД подчеркнул, что в данный момент для Украины крайне важно получение помощи от международных партнеров по противовоздушной обороне.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что переломный момент на войне в пользу ВСУ уже наступил. Он полагает, что боевые действия стихнут через 1,1-5 месяца.