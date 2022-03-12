Арестович предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяца

Арестович / скриншот

Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российского агрессора надолго не хватит.

По его словам, переломный момент в войне в пользу ВСУ уже произошел.

Как заявил Арестович в эфире Прямого канала, "российские агрессоры могут решиться на еще одну попытку активного наступления, но это им особо не поможет".

"Московиты практически обречены. А победа украинцев – уже не за горами", - добавил он.

При этом Алексей Арестович предсказывает, что боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца.

Стоит отметить, что Арестович в 2003 году предсказал аннексию Крыма, в 2008 - Донбасс, а в 2020 - полномасштабную войну с Россией.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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