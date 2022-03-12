Украина уничтожила треть боевых группировок РФ, противник уходит в оборону – Арестович

Противник выдохся и переходит в оборону - Арестович / Скриншот Офис президента

Россия уже использовала более 90% батальонно-тактических группировок своих вооруженных сил на территории Украины. Треть военных подразделений противника было уничтожено. Российские войска пытаются прорваться только на Донбассе, однако и там Киев контролирует ситуацию. На большинстве направлений вражеские войска использовали весь свой атакующий потенциал и теперь переходят в оборону. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе своего брифинга в субботу, 12 марта, он рассказал о том, что оборонительным силам Украины удалось уничтожить треть наступающих войск РФ.

"Мы перемололи треть войск противника", - сказал Арестович.

По его словам, россияне с 24 февраля, когда началась операция по военному нападению на украинское государство, использовали более 90% наступательных групп.

"Более 90% тактических групп ВС РФ использовали на территории Украины, начиная с 24 февраля", - отметил чиновник.

Он акцентировал внимание на том, что атакующий потенциал российских боевых группировок истощен и на большинстве направлений они перешли в оборону. Вражеские войска пытаются продвинуться только в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, однако обстановка остается контролируемой.

"Лишь в зоне ООС российские оккупанты продолжают пытаться продвинутся, но военно-политическое руководство в курсе и контролирует ситуацию…на большинстве направлений противник истощил свои атакующие группировки и переходит в оборону", - подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, что в военно-политическом руководстве России присутствуют серьезные проблемы. Генералитет РФ не поддерживает войну с Киевом, а за продолжение боевых действий выступают только президент Путин и глава Минобороны Шойгу.