Удачная вылазка десантуры: ВСУ захватили бронетехнику оккупантов РФ

/ Facebook/dshv25opdbr

В ходе специальной операции бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ захватили вражескую бронетехнику.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной Facebook-странице 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШВ.

Украинские военные сумели завладеть вражеской техникой. На снимках запечатлены трофейные МТ-ЛБ и несколько БТРов.

/ Facebook/dshv25opdbr

"В ходе очередной удачной операции, десантники захватили вражескую технику, которая уже стала в строй и работает на нашу победу", - добавили украинские десантники.

/ Facebook/dshv25opdbr

Ранее сообщалось о том, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.

Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.

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