Оккупанты получили дозу радиации в Чернобыле: путинских вояк массово вывозят в Гомель на лечение

Армия РФ захватила ЧАЭС еще 24 февраля. Потом захватчики выкопали окопы в Рыжем лесу. Это самый стратегический объект Чернобыльской зоны, а территория опасна.
Российских оккупантов, которые захватили Чернобыльскую зону и вырыли окопы в самой опасной зоне Чернобыля - Рыжем лесу - массово вывозят в Гомель на лечение. У всех симптомы заражения радиационными ядами.
Об этом сообщил представитель Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на странице в Facebook.
"Очередную партию облученных радиацией российских террористов, захвативших Чернобыльскую зону, привезли сегодня в белорусский центр радиационной медицины в Гомеле. Накопались окопов в Рыжем лесу? Теперь живите с этим остаток своей короткой жизни", - написал он.
Емельяненко отметил, что есть правила обращения с территорией в Чернобыльской зоне.
"Они обязательны для выполнения, потому что радиация - это физика. Она работает без учета статусов или погон. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат можно было избежать этих последствий. Страна обезьян", – написал он.
Согласно данным СМИ Беларуси, 30 марта в Гомель приехали около семи медицинских автобусов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. В машинах были люди в военной форме.
Украинцы в соцсети активно комментировали пост Емельяненко и иронизировали над глупостью российских военных:
"Светлячки. Ночью их будет хорошо видно и без тепловизора"
"Теперь они смогут друг друга называть "ваше сиятельство" и к фамилии добавлять приставку фон ))"
"Они одноразовые. Мамки еще нарожают"
Как сообщал Главред, 31 марта в Пентагоне сообщили, что российские войска начали выходить из Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси.
Армия РФ захватила ЧАЭС еще в первый день вторжения - 24 февраля. Военные удерживали в заложниках персонал.
20 марта Верховная Рада сообщала о семи очагах возгорания в пределах зоны отчуждения. Огонь увидели спутниковые системы Sentinel-2 европейского космического агентства (ESA).
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