УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты получили дозу радиации в Чернобыле: путинских вояк массово вывозят в Гомель на лечение

31 марта 2022, 08:00

Армия РФ захватила ЧАЭС еще 24 февраля. Потом захватчики выкопали окопы в Рыжем лесу. Это самый стратегический объект Чернобыльской зоны, а территория опасна.

Чернобыль
Получивших облучение в Чернобыльской зоне российских оккупантов вывезли в Гомель / УНИАН

Российских оккупантов, которые захватили Чернобыльскую зону и вырыли окопы в самой опасной зоне Чернобыля - Рыжем лесу - массово вывозят в Гомель на лечение. У всех симптомы заражения радиационными ядами.

Об этом сообщил представитель Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на странице в Facebook.

"Очередную партию облученных радиацией российских террористов, захвативших Чернобыльскую зону, привезли сегодня в белорусский центр радиационной медицины в Гомеле. Накопались окопов в Рыжем лесу? Теперь живите с этим остаток своей короткой жизни", - написал он.

Емельяненко отметил, что есть правила обращения с территорией в Чернобыльской зоне.

"Они обязательны для выполнения, потому что радиация - это физика. Она работает без учета статусов или погон. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат можно было избежать этих последствий. Страна обезьян", – написал он.

Согласно данным СМИ Беларуси, 30 марта в Гомель приехали около семи медицинских автобусов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. В машинах были люди в военной форме.

Фото facebook.com/yaroslav.chernobyltour

Украинцы в соцсети активно комментировали пост Емельяненко и иронизировали над глупостью российских военных:

"Светлячки. Ночью их будет хорошо видно и без тепловизора"

"Теперь они смогут друг друга называть "ваше сиятельство" и к фамилии добавлять приставку фон ))"

"Они одноразовые. Мамки еще нарожают"

Как сообщал Главред, 31 марта в Пентагоне сообщили, что российские войска начали выходить из Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси.

Армия РФ захватила ЧАЭС еще в первый день вторжения - 24 февраля. Военные удерживали в заложниках персонал.

20 марта Верховная Рада сообщала о семи очагах возгорания в пределах зоны отчуждения. Огонь увидели спутниковые системы Sentinel-2 европейского космического агентства (ESA).

Другие новости:

viber
война в Украине Чернобыль Чернобыльская АЭС Чернобыльская зона новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуПриметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в беду Украинцы, бежавшие из страны из-за войны, начали возвращаться домойУкраинцы, бежавшие из страны из-за войны, начали возвращаться домой Убили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдатУбили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдат Почему война в Украине может продлиться до ноябряПочему война в Украине может продлиться до ноября РФ проиграла на 6 из 8 направлениях войны в Украине: Арестович рассказал, как Кремль "поджал хвост"РФ проиграла на 6 из 8 направлениях войны в Украине: Арестович рассказал, как Кремль "поджал хвост"

Последние новости

08:36

Можно снести опостылевшего лидера: в гороскопе Путина наступили самые опасные четыре дня

08:07

Календарь магнитных бурь на апрель 2022: когда будет штормить и как с этим бороться

08:00

Оккупанты получили дозу радиации в Чернобыле: путинских вояк массово вывозят в Гомель на лечениеВидео

07:03

Арахамия рассказал о новой оборонной концепции: Украина хочет мобилизовать миллион резервистов

06:41

Оккупанты саботируют приказы, выводят из строя технику и сбили свой самолет - британская разведкаВидео

Реклама
06:29

Почему Великобритания не рискует давать Украине гарантии безопасности, как у НАТОмнение

06:08

Сенатор США рассказал о новой стратегии РФ в войне с Украиной

06:03

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньги

05:31

Украинские защитники захватили элитный трофей - новейшую модификацию ЗРК Тор оккупантов

05:11

Путина не полностью информируют о ходе войны России против Украины – Пентагон

04:35

"Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания": Зеленский рассказал, о чем говорил с БайденомВидео

03:58

Россия хочет установить "новый мировой порядок" вместе с Китаем - Лавров

03:50

Потап остроумно ответил на угрозы со стороны РФ: "Уважаемые шантажисты! Станьте в очередь!"

03:25

Как снять головную боль напряжения, если нет таблеток: действенные советы врачаФото

02:59

Арахамия назвал дату нового раунда переговоров с РФ и встречи президентов

02:35

Любимица Путина и оперная дива Анна Нетребко осудила войну с Украиной

02:31

Раскрыты уникальные свойства лимона: известный диетолог настоятельно рекомендует есть его каждый день

02:07

Арахамия раскрыл роль Абрамовича на переговорах

01:58

"Азов вошел в Белгород": в РФ массовое минирование и "эвакуация" после взрывов на артскладахФото

01:29

"Заблудился" в Украине: ВСУ ликвидировали командира мотострелкового батальона РФ

Реклама
01:21

Враг готовит новый удар: Зеленский объяснил план РФ с "отводом" войск от КиеваВидео

00:53

Зарево на весь город: в Харькове враг попал в газопроводВидео

00:51

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:38

Пентагон вооружает Украину ударными беспилотниками, Javelin и StingerВидео

00:32

РФ выводит свои войска с Чернобыльской АЭС - Пентагон

00:24

Реабилитирована: Светлану Лободу убрали из черного списка артистов, поддерживающих войну

00:22

Ищите другую работу: Зеленский отозвал послов из ряда стран

00:11

Мы уходим в ЕС и получаем огромные деньги на восстановление - АрестовичВидео

00:06

Байден не смог ответить на вопрос о готовности США гарантировать безопасность УкраинеВидео

00:05

Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в миреВидео

30 марта, среда
23:58

Бегут с поля боя целыми ротами: солдаты РФ массово отказываются воевать в Украине

23:57

Налетит похолодание: Украину ждет резкая смена погодыВидео

23:47

Одна из 10 детей: в чем особенность любимой дочери Кадырова

23:41

Перелом в апреле и покушение на Зеленского: появился неожиданный прогноз о завершении войны

23:41

Продолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страны

23:29

Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

23:11

13-летний сын Тины Кароль до слез шокировал своим поступком украинских беженцев в ПольшеВидео

23:10

Позиция американских войск должна измениться - генерал США в Европе

23:01

67-летний Брюс Уиллис завершил кинокарьеру из-за неизлечимой болезни

22:52

Верещук высказалась о "режиме тишины" для Мариуполя от оккупантов

Реклама
22:47

На Донбассе ВСУ "перемололи" 200 рашистов, уничтожили 40 бронемашин РФВидео

22:46

Там очень много взрывчатки: в МВД назвали самые опасные районы Киева

22:30

Российские захватчики открыли огонь по Днепру: появились первые подробности

22:12

Как побороть стресс и тревогу - ответ неврологаВидео

22:00

Войска РФ начали минировать украинские земли противопехотными минами

21:58

ВСУ разбили врага под Харьковом: разгромили три БТГ, взяли в плен 60 орковВидео

21:44

Россия хочет создать "живой щит" в море - Госпогранслужба

21:32

Алексей Арестович. Никакой зрады, это идеальный договор для УкраиныВидеоблоги

21:32

Российские захватчики открыли ракетный огонь по Днепру

21:20

"Получим гарантии лучше чем в НАТО": Арестович резко ответил о "зраде" в переговорах с РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять