Оккупанты получили дозу радиации в Чернобыле: путинских вояк массово вывозят в Гомель на лечение

Получивших облучение в Чернобыльской зоне российских оккупантов вывезли в Гомель / УНИАН

Российских оккупантов, которые захватили Чернобыльскую зону и вырыли окопы в самой опасной зоне Чернобыля - Рыжем лесу - массово вывозят в Гомель на лечение. У всех симптомы заражения радиационными ядами.

Об этом сообщил представитель Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на странице в Facebook.

"Очередную партию облученных радиацией российских террористов, захвативших Чернобыльскую зону, привезли сегодня в белорусский центр радиационной медицины в Гомеле. Накопались окопов в Рыжем лесу? Теперь живите с этим остаток своей короткой жизни", - написал он.

Емельяненко отметил, что есть правила обращения с территорией в Чернобыльской зоне.

"Они обязательны для выполнения, потому что радиация - это физика. Она работает без учета статусов или погон. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат можно было избежать этих последствий. Страна обезьян", – написал он.

Согласно данным СМИ Беларуси, 30 марта в Гомель приехали около семи медицинских автобусов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. В машинах были люди в военной форме.

Фото facebook.com/yaroslav.chernobyltour

Украинцы в соцсети активно комментировали пост Емельяненко и иронизировали над глупостью российских военных:

"Светлячки. Ночью их будет хорошо видно и без тепловизора"

"Теперь они смогут друг друга называть "ваше сиятельство" и к фамилии добавлять приставку фон ))"

"Они одноразовые. Мамки еще нарожают"

Как сообщал Главред, 31 марта в Пентагоне сообщили, что российские войска начали выходить из Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси.

Армия РФ захватила ЧАЭС еще в первый день вторжения - 24 февраля. Военные удерживали в заложниках персонал.

20 марта Верховная Рада сообщала о семи очагах возгорания в пределах зоны отчуждения. Огонь увидели спутниковые системы Sentinel-2 европейского космического агентства (ESA).

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