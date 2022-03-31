РФ выводит свои войска с Чернобыльской АЭС - Пентагон

ЧАЭС / УНИАН

Российские войска начали выходить с Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси. Об этом пишет AFP со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что детали пока не известны.

Между тем добавим, ЧАЭС армия РФ захватила еще в первый день вторжения - 24 февраля. Военные удерживали в заложниках персонал.

20 марта Верховная Рада сообщала о 7 очагах возгорания в пределах зоны отчуждения. Огонь увидели спутниковые системы Sentinel-2 европейского космического агентства (ESA).

Читайте такжеВозле ЧАЭС горит лес: показатели радиации стремительно ухудшаютсяНапомним, российские оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС, проехали на своей бронтехнике без защиты. Они передвигались через "Рыжий лес", подняв облака радиоактивной пыли.

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