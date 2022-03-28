Оккупанты подняли радиоактивную пыль на ЧАЭС: сотрудники станции назвали это самоубийством

ЧАЭС / Униан

Российские оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС, проехали на своей брентехнике без защиты.

Они передвигались через "Рыжий лес", подняв облака радиоактивной пыли.

Об этом сообщили работники станции, которые заявили, что для оккупантов это "самоубийство", пишет Reuters.

По словам сотрудников, радиоактивная пыль при вдохе вероятно вызывает внутреннее облучение.

Напомним, ранее на ЧАЭС оккупанты уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 млн долларов.

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