Российские оккупанты уничтожили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн евро

Оккупанты разграбили лабораторию в ЧАЭС/ facebook.com/dazv.gov.ua

Во временно захваченном РФ Чернобыле оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию стоимостью 6 миллионов евро. Она расположена в зоне отчуждения.

Как сообщает пресс-служба Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС", лаборатория является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые находятся в руках врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру", - отметили в госпредприятии.

Читайте такжеВ Минобороны назвали пять вещей, которые гарантируют проигрыш России в войнеТакже известно, что Центральная аналитическая лаборатория в Чернобыле была модернизирована в рамках сотрудничества европейских и украинских специалистов в сфере ядерной безопасности. Там было около 100 единиц современного стоимостного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.

Отмечается, что лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции.

Напомним, 22 марта, крупный поставщик метеорологических данных ЕВМЕТСАТ остановил сотрудничество с Россией. Он был последним западным погодным агентством, которое ограничило обмен информацией с РФ после ее полномасштабной войны в Украине.

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