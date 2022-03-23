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Химические атаки на Украину: Запад ограничил доступ РФ к данным о погоде

23 марта 2022, 02:44

Метеорологические данные могут быть решающими при планировании атаки с применением биологического или химического оружия.

Сирия, химическое оружие
Химическое оружие / Inform Napalm

Во вторник, 22 марта, крупный поставщик метеорологических данных ЕВМЕТСАТ остановил сотрудничество с Россией. Он был последним западным погодным агентством, которое ограничило обмен информацией с РФ после ее полномасштабной войны в Украине.

Как сообщает агентство Reuters, военные эксперты убеждены, что метеорологические данные, с помощью которых проводились измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов, могут оказаться решающими при планировании атаки с применением биологического или химического оружия.

"Если, гипотетически, вы планируете атаку, при которой вы распыляете облако химикатов или патогенов, вам нужно будет принять во внимание метеорологические данные. Вы ведь не хотели, чтобы эта штука ударила по вашим собственным силам", – рассказала исследователь биологически угроз и лектор в Королевском колледже Филиппа Ленцос.

Британский эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон также подтвердил, что информация о погоде "является абсолютно решающей" при использовании биологического и химического оружия, чтобы гарантировать, что газы и патогены не вернутся к наносящему удару.

"Знание направления и скорости ветра на разных высотах является ключом к прогнозированию того, куда пойдет опасность", - сказал он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала блицкриг в Украине, а "спецоперация" идет по плану.

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