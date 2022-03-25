"Теперь их будет видно без тепловизора": оккупанты вырыли окопы в самой зараженной зоне ЧАЭС

Рыжий лес - это самый стратегический объект Чернобыльской зоны. Сегодня эта территория по-прежнему опасна. У военных РФ повысились шансы получить облучение.
Российские оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС еще 24 февраля - в первый день войны России против Украины, выкопали окопы в Рыжем лесу в зоне ЧАЭС.
Об этом сообщил в Facebook глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.
"Обычно не распространяю слухи, но такое грех не распространить. Добрые люди говорят (с), что [оккупанты] (неценз.) нарыли окопов в самом стратегическом месте Чернобыльской зоны - Рыжем лесу. Хочется пожелать им от всего сердца - ройте глубже, сидите дольше. Аминь", - говорится в сообщении.
Рыжий лес - это самый стратегический объект Чернобыльской зоны. Около 10 км² леса прилегают к Чернобыльской АЭС, в основном в северном и северо-западном направлении. Сегодня эта территория по-прежнему опасна. Так что у российских оккупантов теперь еще больше шансов получить облучение.
К слову, российские оккупанты уже начали жаловаться на то, что они получают облучение на ЧАЭС, однако командование все равно бросает их в бой. Об этом свидетельствует разговор одного из захватчиков со своей родственницей, который перехватила и опубликовала Служба безопасности Украины.
"Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) две недели стояли, и нас всех в бой бросили. Наше государство, я всех ненавижу", – говорит военный.
Тем временем украинцы иронизируют над российскими вояками:
"Теперь они будут дома излучать любовь к Украине, если доедут туда, конечно"
"Желаю хорошо заземлиться"
"Это очередная премия Дарвина"
"Так их без тепловизора будет хорошо видно потом"
Как собщал Главред, 24 марта стало известно, что в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС горит лес. Ситуация с воздухом ухудшается. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле ЧАЭС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, не являющееся существенным поводом для беспокойства.
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