"Теперь их будет видно без тепловизора": оккупанты вырыли окопы в самой зараженной зоне ЧАЭС

Оккупанты вырыли окопы в Рыжем лесу / Фото chernobyl-visit.com

Российские оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС еще 24 февраля - в первый день войны России против Украины, выкопали окопы в Рыжем лесу в зоне ЧАЭС.

Об этом сообщил в Facebook глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

"Обычно не распространяю слухи, но такое грех не распространить. Добрые люди говорят (с), что [оккупанты] (неценз.) нарыли окопов в самом стратегическом месте Чернобыльской зоны - Рыжем лесу. Хочется пожелать им от всего сердца - ройте глубже, сидите дольше. Аминь", - говорится в сообщении.

Рыжий лес - это самый стратегический объект Чернобыльской зоны. Около 10 км² леса прилегают к Чернобыльской АЭС, в основном в северном и северо-западном направлении. Сегодня эта территория по-прежнему опасна. Так что у российских оккупантов теперь еще больше шансов получить облучение.

К слову, российские оккупанты уже начали жаловаться на то, что они получают облучение на ЧАЭС, однако командование все равно бросает их в бой. Об этом свидетельствует разговор одного из захватчиков со своей родственницей, который перехватила и опубликовала Служба безопасности Украины.

"Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) две недели стояли, и нас всех в бой бросили. Наше государство, я всех ненавижу", – говорит военный.

Тем временем украинцы иронизируют над российскими вояками:

"Теперь они будут дома излучать любовь к Украине, если доедут туда, конечно"

"Желаю хорошо заземлиться"

"Это очередная премия Дарвина"

"Так их без тепловизора будет хорошо видно потом"

Как собщал Главред, 24 марта стало известно, что в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС горит лес. Ситуация с воздухом ухудшается. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле ЧАЭС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, не являющееся существенным поводом для беспокойства.

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