ВСУ очистило Сумщину от русских агрессоров - губернатор

Из Сумщины ВСУ выгнала все российские войска - губернатор / Reuters

Территория Сумской области полностью свободна от русских оккупантов. Об этом на своей странице в Facebook руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он утверждает, что многочисленные взрывы, которые слышат жители региона ‒ результат работы спасателей и взрывотехников, которые обезвреживают оставленные российскими военными боеприпасы.

Также Живицкий рекомендует водителям ни в коем случае не съезжать на обочину, не пользоваться лесными дорогами и не подходить к уничтоженной технике либо бывшим местам стоянок оккупантов.

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Напомним, ранее советник руководителям Офиса президента Алексей Арестович говорил, что украинцы в Сумах совершили настоящий подвиг. Практически без военных подразделений, только с территориальной обороной, им удалось остановить элитные танковые дивизии войск России.

Их партизанская война отрезала поставки оккупантам, в результате чего захватчики вышли из региона раньше, чем заявили об отходе с Киевской и Черниговской областей.