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Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область от российских войск

2 апреля 2022, 20:52

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область вновь под контролем Украины.

танк, ВСУ
Украинские войска восстановили порядок в Киевской области и выгнали оттуда оккупантов / Фото Reuters

Силы обороны Украины выбили оккупантов России из Киевской области и полностью зачистили регион от вражеских военных подразделений. Теперь Ирпень, Буча, Гостомель и другие населенные пункты вновь под контролем украинского государства. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

На своей странице в социальной сети Facebook в субботу, 2 апреля, она рассказала о том, что города Ирпень, Буча, Гостомель и другие населенные пункты под Киевом освобождены Вооруженными силами Украины.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от противника", - подчеркнула Маляр.

Бои сил обороны Украины с армией России под Киевом

Заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич 31 марта заявил, что российские оккупационные военные подразделения в Киевской области полностью утратили наступательный потенциал.

Грузевич подтвердил информацию, согласно которой вражеские войска начали частично отходить от Киева. За ночь оккупанты увезли около 700 единиц техники в направлении Иванкова, в сторону Минска.

1 апреля Нацгвардия Украины отчиталась об уничтожении вражеских войск на Киевском направлении и успешном ходе военной операции по зачистке области от российских оккупантов.

Войска Украины освободили Бучу, Гостомель, Ирпень от российских оккупантов. Как ранее рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, силам обороны Украины удалось отбить более 30 населенных пунктов в Киевской области.

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ВСУ Киевская область российские войска война России и Украины
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