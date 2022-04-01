Под Киевом Нацгвардия зачистила оккупантов: уничтожила орков вместе с бронетехникой

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Подразделения Национальной гвардии зачистили врага на Киевском направлении после того, как позиции оккупантов РФ были уничтожены прицельным огнем артиллерии.

О результативном ударе по вражеским позициям идет речь в сообщении на странице Национальной гвардии в Facebook.

Подчеркивается, что кроме вражеской техники также была уничтожена живая сила оккупантов РФ.

"После мощного огневого поражения подразделениям НГУ удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей Тайфун и грузовиков", - уточнили в НГУ.

В Нацгвардии добавили, что совместно с Вооруженными силами Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задания и освобождать от оккупантов населенные пункты в Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что противник в Киевской области полностью утратил наступательный потенциал, однако на отдельных участках враг пытается закрепиться.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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