Под Киевом Нацгвардия зачистила оккупантов: уничтожила орков вместе с бронетехникой

После мощного огневого поражения подразделениям НГУ удалось сжечь несколько десятков единиц вражеской техники.
Подразделения Национальной гвардии зачистили врага на Киевском направлении после того, как позиции оккупантов РФ были уничтожены прицельным огнем артиллерии.
О результативном ударе по вражеским позициям идет речь в сообщении на странице Национальной гвардии в Facebook.
Подчеркивается, что кроме вражеской техники также была уничтожена живая сила оккупантов РФ.
"После мощного огневого поражения подразделениям НГУ удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей Тайфун и грузовиков", - уточнили в НГУ.
В Нацгвардии добавили, что совместно с Вооруженными силами Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задания и освобождать от оккупантов населенные пункты в Киевской области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что противник в Киевской области полностью утратил наступательный потенциал, однако на отдельных участках враг пытается закрепиться.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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