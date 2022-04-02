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Два танка ВСУ разбили 10 вражеских: Арестович рассказал о мощном ударе по оккупантам РФ под Киевом

2 апреля 2022, 16:49

Силы обороны Украины освободили более 30 населенных пунктов в Киевской области, сказал Алексей Арестович.

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Два танка ВСУ уничтожили усиленную вражескую танковую роту - Арестович / Макс Левин

Силы обороны Украины в Киевской области освободили от российских оккупационных войск более 30 населенных пунктов. В поселке Дмитровка совершен героический поступок: два украинских танка разбили усиленную вражескую танковую роту – 10 танков, воздушно-десантный батальон. В результате немалое количество боевых машин десанта РФ вынуждены были отступить. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе своего брифинга в субботу, 2 апреля, он рассказал о том, что за минувшие сутки главным направлением работы ВСУ была Киевская область. В частности, с северо-запада и северо-востока столицы украинские войска выбивали вражеские подразделения от границы.Читайте такжеСгорели вместе с танками и Градами: ВСУ уничтожили на Запорожье десятки российских оккупантов

"Выбивали удачно, освободили более 30 населенных пунктов", - сказал Арестович.

Также он отметил, что в поселке Дмитровка силы украинской обороны совершили героический поступок. Два украинских танка уничтожили танковую роту оккупантов РФ, которая состояла из 10 танков и воздушно-десантного батальона. В итоге вражеское подразделение большей численности вынуждено было отступить.

"В частности, в поселке Дмитровка два наших танка выкатились на усиленную танковую роту противника, а это: 10 танков, воздушно-десантный батальон противника. В результате два наших танка уничтожили 10 танков врага. И численное количество БМД противника, которое есть на вооружении десантников, отступили. Уничтожен почти усиленный батальон. Это выдающийся пример доблести и военного профессионализма", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России против Украины

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Россия пока не может проводить наступательную операцию на Донбассе с целью окружения ВСУ в зоне ООС. Однако враг наносит артиллерийские, ракетные и авиационные удары.

Кроме того, Арестович ранее сказал, что войска Украины уже уничтожили три воздушные армии РФ – 6 авиационных полков самолетов и 6 полков вертолетов. Для еще более эффективных действий в воздухе Киеву требуется военная помощь.

Делегат Украины в переговорах с Россией Михаил Подоляк считает, что российские оккупанты уйдут с украинских территорий, кроме юга и востока, где они попытаются закрепиться. Чтобы выбить оттуда вражеские войска, ВСУ необходима военная поддержка.

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