"Сами закрыли небо": Украина уже уничтожила 3 воздушные армии российских оккупантов – Арестович

Российский самолет / УНИАН

Вооруженные силы Украины по количеству уже уничтожили фактически три воздушные армии противника – по полторы армии российских самолетов и вертолетов.

Если партнеры Украины не закрывают ее небо, то могли бы предоставить хотя бы соответствующее вооружение, чтобы наша страна могла сама защитить себя от обстрелов с воздуха. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

"Мы сбили шесть авиационных полков самолетов и шесть полков вертолетов. То есть это уже полторы воздушные армии в одном случае и в другом. Поэтому мы сами закрыли и закрываем очень хорошо, если нам предоставить соответствующее оружие. Мы его ждем", – сказал советник председателя ОП.

Однако он отметил, что оккупанты еще долго будут бить ракетами по Украине, ведь у них есть много крылатых ракет воздушного базирования. Россияне преимущественно осуществляют такие обстрелы из стратегических бомбардировщиков, которые даже не входят в украинское воздушное пространство, говорит Арестович.

Ранее сообщалось, что украинские десантники в пятницу, 1 апреля, уничтожили на Харьковщине два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8. При этом ликвидировать такие воздушные цели впервые удалось выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Корсар".

Также ранее военный эксперт Агиль Рустамзаде рассказал в интервью Главреду, что угроза ракетных ударов на всей территории Украины будет сохраняться еще долго. По его словам, в России оказалось больше ракет, чем все ожидали.

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