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"Ракетные удары будут еще долго": эксперт объяснил, на сколько РФ хватит ракет для обстрелов

1 апреля 2022, 18:11

Западные государства ошибались, когда говорили о количестве имеющихся в России ракет – их оказалось больше.

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Эксперт объяснил, на сколько РФ хватит ракет для обстрелов/ Facebook pvkshid

Угроза ракетных ударов на всей территории Украины будет сохраняться еще долго. В России оказалось больше ракет, чем все ожидали.

Такую оценку ситуации высказал военный эксперт Агиль Рустамзаде в интервью Главреду.

"Все международные источники, которые говорили о количестве ракет в РФ, ввели нас в заблуждение – их оказалось гораздо больше. Угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины будет сохраняться еще длительное время", – говорит военный эксперт.

На вопрос, как надолго стране-агрессору может хватить ракет для обстрелов украинских городов, эксперт ответил, что это будет зависеть от темпов нанесения ударов. Однако, по его словам, РФ пытается экономить ракеты. Ведь несмотря на то, что их больше, чем ожидали западные страны, на вооружении в РФ ракет меньше, чем того хотела бы сама Россия.

"Россия редко когда запускает более 10-20 ракет – и то, что они их массово не используют, говорит о том, что их не так много, как хотелось бы РФ", – говорит Рустамзаде.

Напомним, сутки 27 марта стала рекордной по количеству ракет, выпущенных российскими оккупантами по Львову. Захватчики выпустили 80 ракет, большая часть из них была сбита. Это сделало бы честь любой армии мира, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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