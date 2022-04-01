УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Нам все в спину будут плевать": оккупанты признали провал в Украине и боятся возвращаться в РФ

1 апреля 2022, 16:43

Российские захватчики жалуются, что их отправили в Украину с плохим оружием – даже не знают, долетают ли снаряды до украинских бойцов.

false
Оккупанты признали провал в Украине и боятся возвращаться в РФ/ Reuters

Оккупанты не ожидали столкнуться с таким сопротивлением от украинской армии. Поэтому нынешний отвод своих войск из Киевской и Черниговской областей воспринимают как мучительное поражение.

О таких настроениях среди оккупационных войск можно узнать из телефонного разговора между российским военным, который сейчас находится на Киевщине, и его родственником в РФ. Разговор перехватила Служба безопасности Украины.

Орки понимают, как будет воспринято их возвращение в Россию после провала их вторжения в Украину.

"Из Черниговской, Киевской области хотят отводить армию. Сейчас вообще все в спины плевать будут. Столько солдат погубить, и сдаться?.. Назад вернетесь, вас заплюют в спину. Скажут, вот лохи, обос*лись", – говорит родственник российского оккупанта в разговоре с ним по телефону.

Сам захватчик еще и жалуется, что их отправили воевать с плохим оружием. Говорит, что всё "беспонтовое" и что Россия просто делала "хорошую рекламу", расхваливая свое вооружение. По его словам, они стреляют, однако даже не знают, долетают ли их снаряды до украинских бойцов.

В СБУ говорят, что такие настроения достаточно показательны – оркам стыдно не за убитых им людей, а только за проигрыш в войне.

"Жаль, что оккупантам стыдно только за собственные поражения, но не перед мирными людьми, которых беспощадно убивают. Их настроения – довольно показательные", – отметили в Службе безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что ради "красивой картинки" российское военное руководство приказало своим горе-воякам уничтожить свою же военную технику и зафиксировать это на фото и видео. Уничтоженные машины и оружие хотят выдать якобы за украинские и показать, "как эффективно воюют россияне в Украине".

Напомним, ранее советник председателя ОП Алексей Арестович заявил, что сейчас оккупанты не могут организовать наступательную операцию из окружения ВСУ на Донбассе. Но враг наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары. Такая ситуация может указывать на неготовность врага к действиям по наземной операции. Однако в зоне ООС могут быть тяжелые бои.

Читайте также:

viber
война в Украине СБУ российские военные вторжение России российские войска
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины на апрель 2022: сильных бомбежек не будет, начнется восстановление городовГороскоп для Украины на апрель 2022: сильных бомбежек не будет, начнется восстановление городов "Это честно": Дурнев раскрыл подробности расставания Дорофеевой и Дантеса"Это честно": Дурнев раскрыл подробности расставания Дорофеевой и Дантеса "У россиян началась паника – такого они не ожидали": в МВД объяснили, почему орки покидают Чернобыль"У россиян началась паника – такого они не ожидали": в МВД объяснили, почему орки покидают Чернобыль Приметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Школьник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатилиШкольник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатили

Последние новости

16:55

Бледанс приходится самой мыть унитазы из-за войны в Украине

16:55

Россия будет атаковать до тех пор, пока сможет наступать - военный эксперт Агиль Рустамзаде

16:43

"Нам все в спину будут плевать": оккупанты признали провал в Украине и боятся возвращаться в РФВидео

16:43

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

16:38

Страшное антиславянское оружие, или Почему Путин отправил кадыровцев и бурятов в рыжий лесмнение

Реклама
16:28

В МВД назвали главную санкцию, которая могла бы развалить путинизмВидео

16:26

"Просто все испортили": жена Усика показала разрушенный дом после визита оккупантовВидео

16:14

Пожар на нефтебазе в Белгороде: Кулеба не подтверждает, но и не опровергает "роль Украины"

16:03

"Отъехали всего 700 метров от дома": оккупанты расстреляли мать с ребенком под КиевомВидео

15:59

Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 годуВидео

15:52

Как Россия хочет отговорить Европу от поставок оружия Украинемнение

15:42

В Украине предлагают изменить гимн: как он будет звучатьВидео

15:34

Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха

15:13

Планы РФ по наступлению на Донбасс и окружению ВСУ: Арестович рассказал о ситуации

15:10

В Буче оккупанты заминировали кондитерскую фабрику и отравили печеньеВидео

14:52

Зеленский и Путин могут встретиться в Стамбуле – ЭрдоганВидео

14:33

Черниговские партизаны устроили "горячую встречу" для российской бронетехникиВидео

14:32

"Пытались убежать от войны": Житомирская трасса усеяна трупами расстрелянных украинцевВидео

14:04

Путин обещал россиянам величие и войну в телевизоре, но сам ускорил крах Россиимнение

13:56

Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил зверства Путина в УкраинеВидео

Реклама
13:51

Война стала "стратегическим провалом" Путина: в США сказали, какая проблема для РФ сейчас главнаяВидео

13:40

Россиянам не хотят продавать вещи за границей - нужно писать расписку

13:36

10 стран Европы с бесплатным проездом – поезда и автобусы

13:29

В элитах Кремля начинаются разборки: Путин изолировался, а РФ ждет газовая война с Западом – МВД

13:24

"Не смогла найти общий язык с мужем": Тодоренко шокировала ответом, почему молчит о войне в Украине

13:11

"Мы уже Северная Корея": в РФ учитель сказала детям правду о войне в Украине и загремела за решеткуВидео

13:07

Украинский десантник мастерски сбил два новеньких российских Су-34Видео

13:00

Путин и Шойгу "омолаживаются" в кровавых ваннах из рогов оленей - СМИВидео

12:57

Путину нужна эффектная победа в Украинемнение

12:54

Украина арестовала российские самолеты "Руслан"

12:49

Украина и Россия начали новые переговорыВидео

12:45

Если Россия зарубит поставки газа в Европу, Германия конфискует "дочки" Газпрома и Роснефти – СМИ

12:38

В Мариуполе оккупанты зверски убили маму и братика трагически погибшей 11-летней гимнасткиВидео

12:25

Сгорели вместе с танками и Градами: ВСУ уничтожили на Запорожье десятки российских оккупантовВидео

12:23

Выходные на майские праздники в Украине: сколько дополнительных дней отдыха ожидать украинцам

12:13

Восхитительные закусочные конвертики из лаваша всего из двух ингредиентов: невероятно вкусноВидео

12:12

Бои тяжелые, но ВСУ продвигаются к Херсону - облсоветВидео

11:55

Save Ukraine - #StopWar: каким запомнится международный телемарафон в поддержку Украины

11:54

"Взрывайте минометы, нам нужны фото": оккупанты уничтожают свою технику и выдают ее за украинскуюВидео

11:42

Россия привезла 300 боевиков Асада из Сирии и отправит их на войну с Украиной – The New York Times

Реклама
11:39

"Это знает весь шоу-бизнес": Панин рассказал о нетрадиционной ориентации Баскова, показав его в объятьях Кадырова

11:34

Путин уже проиграл и стал слабой и маленькой фигурой - глава британской разведки

11:30

В ОП заверили, что Украина не будет подписывать никаких договоров до отвода российских войск

11:28

Австрия принимает украинских беженцев: как попасть в страну и куда обращаться

11:23

Россия готовится ко второму раунду войны: отменяется ли штурм Киевамнение

11:13

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение

11:10

Россияне испугались войны: в МВД ответили на фейки РФ об "авиаударе по нефтебазе" и панику в БелгородеВидео

10:49

Окружение Путина может его убить или отстранить от власти – бывший глава разведки Британии

10:46

"Половина Украины говорит на русском": Могилевская предложила сделать три государственных языка, но поплатилась

10:30

Гороскоп на завтра, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять