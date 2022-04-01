"Нам все в спину будут плевать": оккупанты признали провал в Украине и боятся возвращаться в РФ

Оккупанты признали провал в Украине и боятся возвращаться в РФ/ Reuters

Оккупанты не ожидали столкнуться с таким сопротивлением от украинской армии. Поэтому нынешний отвод своих войск из Киевской и Черниговской областей воспринимают как мучительное поражение.

О таких настроениях среди оккупационных войск можно узнать из телефонного разговора между российским военным, который сейчас находится на Киевщине, и его родственником в РФ. Разговор перехватила Служба безопасности Украины.

Орки понимают, как будет воспринято их возвращение в Россию после провала их вторжения в Украину.

"Из Черниговской, Киевской области хотят отводить армию. Сейчас вообще все в спины плевать будут. Столько солдат погубить, и сдаться?.. Назад вернетесь, вас заплюют в спину. Скажут, вот лохи, обос*лись", – говорит родственник российского оккупанта в разговоре с ним по телефону.

Сам захватчик еще и жалуется, что их отправили воевать с плохим оружием. Говорит, что всё "беспонтовое" и что Россия просто делала "хорошую рекламу", расхваливая свое вооружение. По его словам, они стреляют, однако даже не знают, долетают ли их снаряды до украинских бойцов.

В СБУ говорят, что такие настроения достаточно показательны – оркам стыдно не за убитых им людей, а только за проигрыш в войне.

"Жаль, что оккупантам стыдно только за собственные поражения, но не перед мирными людьми, которых беспощадно убивают. Их настроения – довольно показательные", – отметили в Службе безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что ради "красивой картинки" российское военное руководство приказало своим горе-воякам уничтожить свою же военную технику и зафиксировать это на фото и видео. Уничтоженные машины и оружие хотят выдать якобы за украинские и показать, "как эффективно воюют россияне в Украине".

Напомним, ранее советник председателя ОП Алексей Арестович заявил, что сейчас оккупанты не могут организовать наступательную операцию из окружения ВСУ на Донбассе. Но враг наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары. Такая ситуация может указывать на неготовность врага к действиям по наземной операции. Однако в зоне ООС могут быть тяжелые бои.

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