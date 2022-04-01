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В МВД назвали главную санкцию, которая могла бы развалить путинизм

1 апреля 2022, 16:28

Благодаря нефтегазовым ресурсам Путин может удерживать экономику РФ и стабилизировать курс рубля.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото Reuters

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма". В связи с этим представитель МВД считает необходимостью введения нефтяного эмбарго.

Выступая на брифинге в Медиа-центре Украины 1 апреля, Денисенко подчеркнул, что действующие санкции не заставят президента РФ Владимира Путина отказаться от своей политики.

"Введенные против России экономические санкции очень важны, но они не сломают хребет путинизма. Введенные санкции ухудшат жизнь россиян, российских элит, но в целом не повлияют на конфигурацию власти и вряд ли повлияют на то, что Владимир Путин откажется от своей политики, которую он ведет в течение многих лет", – пояснил Денисенко.

Он считает, что благодаря введенным санкциям ВВП России в 2022 году упадет на 8-12%, а инфляция достигнет 20-25%. Также от санкций сильно пострадают российские авиасектор, автопром, машиностроение, электроника, металлургия, нефтегазовый сектор в контексте его модернизации и строительства.

"Это много, но не критично для РФ. Этого недостаточно, чтобы побороть путинизм как мировое зло", - подчеркнул он.

Денисенко добавил, что стабильность валютной и бюджетной системы России определяется доходами экспорта нефтегазовых ресурсов. По его словам, именно благодаря им Путин может балансировать систему, удерживать экономику, стабилизировать курс рубля, уже почти вернувшийся к довоенному уровню.

"Ключевая проблема РФ – это проблемы нефтяной отрасли. Главная санкция, которая могла бы развалить путинизм, это – нефтяное эмбарго, резкое ограничение продажи российской нефти", – заверил Денисенко.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также в пятницу утром, 1 апреля, на нефтебазе в городе Белгород, Россия, произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли все экстренные службы.

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что у жителей Белгорода в результате пожара на складе топлива случилась паника.

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война в Украине Владимир Путин
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