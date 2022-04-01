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Россияне испугались войны: в МВД ответили на фейки РФ об "авиаударе по нефтебазе" и панику в Белгороде

1 апреля 2022, 11:10

Жители российского Белгорода так испугались пожара на их нефтебазе, что начали массово бежать из города.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде / Reuters

В российском городе Белгород в пятницу, 1 апреля, вспыхнул пожар на местной нефтебазе. Из-за этого у местных жителей началась паника. Российская сторона придерживается версии о том, что нефтебазу якобы "атаковали украинские военные на вертолетах".

Россияне не на шутку испугались. Ведь российский диктатор Владимир Путин 20 лет назад неформально обещал им, что они войну будут видеть разве что на экранах телевизоров. Однако сейчас впервые за время путинского правления картинка из телевизора перенеслась в реальную жизнь. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

По его словам, для россиян то, что сейчас происходит в Белгороде – это "психологический удар".

"Это с психологической точки зрения для россиян невероятный удар по голове. В Белгороде сейчас реальная паника", – говорит Денисенко.

Также он отметил, что, если судить по соцсетям россиян, они не верят в случившееся.

Денисенко добавил, что в элитах России уже началась нескрываемая война. Это пока вряд ли приведет к обвалу правления Путина, однако Украине всё же принесет большую пользу, добавил советник главы МВД.

Взрывы на артскладах в Белгороде

Напомним, 29 марта в Белгородской области России в районе села Красный Октябрь произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов. Как сообщали российские пропагандистские СМИ, четверо военнослужащих были ранены при попадании снаряда в военный городок неподалеку от Белгорода.

В свою очередь украинский военкор Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что украинские воины нанесли огневой удар ракетой Точка-У по составу ракетно-артиллерийского вооружения на территории России.

После этого в Белгороде вспыхнула паника среди местного населения. В соцсетях россияне один за одним начали писать то о "якобы украинских ДРГ в России", то о "солдатах НАТО на территории российских областей", то о "ультрафиолетовых метках для наведения огня". После этого в Белгородской области прокатилась волна фейковых минирований и появились сообщения о якобы потребности эвакуироваться.

Пожар на нефтебазе в Белгороде

Утром в пятницу, 1 апреля, на нефтебазе в Белгороде вспыхнул пожар. На ликвидацию возгорания выехали все экстренные службы.

Изначально о связи пожара с военными действиями не сообщалось, однако позже губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что якобы пожар произошел "в результате авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины".

Позже появилось видео, на котором видно, что россияне массово выезжают из Белгорода.

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