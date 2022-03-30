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"Солдаты НАТО" и "украинские ДРГ": в соцсетях РФ паника после взрывов в Белгороде

30 марта 2022, 01:08

В РФ якобы обнаружили нанесенные ультрафиолетовые метки, которые наводят самолеты для сброса бомб.

/ Скриншот

В соцсетях РФ после взрыва на складе ракет и артснарядов, который прогремел в Белгороде, началась паника.

В большом количестве в соцсетях Воронежа и Белгорода начали появляться сообщения о том, что результат взрыва – это якобы работа "украинских ДРГ".

При этом отдельные пользователи говорят о том, что уже видели солдат НАТО на территории областей.

Вместе с тем разгоняются сообщения о том, что на территории областей уже обнаружили нанесенные ультрафиолетовые метки, которые наводят самолеты для сброса бомб.

В то же время также появляются сообщения об организации коридоров, для отъезда жителей приграничных областей, где якобы могут начаться боевые действия.

Добавим, что, судя по характеру сообщений, скорее всего это является результатаом работы кибервойск по нагнетанию паники в тылу врага.

  • Паника в соцсетях РФ
    Паника в соцсетях РФ
  • Паника в соцсетях РФ
    Паника в соцсетях РФ
  • Паника в соцсетях РФ
    Паника в соцсетях РФ
  • Паника в соцсетях РФ
    Паника в соцсетях РФ
  • Паника в соцсетях РФ
    Паника в соцсетях РФ
  • Паника в соцсетях РФ
    Паника в соцсетях РФ
  • Паника в соцсетях РФ
    Паника в соцсетях РФ
  • Паника в соцсетях РФ
    Паника в соцсетях РФ

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

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