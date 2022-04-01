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Сам остановил колонну и взял в плен офицера РФ: украинский десантник героически отличился в бою

1 апреля 2022, 09:31

Одним метким выстрелом украинскому снайперу удалось остановить целую колонну оккупантов.

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Украинский десантник самостоятельно остановил колонну оккупантов/ InfoKava.com

Украинский десантник отличился в бою против российских захватчиков на Николаевщине. Снайпер разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николай Б. очень точно попал в головную машину колонны оккупантов, когда те двигались вперед.

Вследствие этого остановилась вся колонна – у орков возникла пробка. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Колонну возглавляла бронированная машина "Рысь" 34-й отдельной мотострелковой (горной) бригады вооруженных сил РФ. Именно в нее и попал украинский снайпер.

Когда все единицы техники за первой машиной остановились, это дало возможность сразу сработать воинам десантно-штурмового подразделения ВСУ. Защитники Украины из гранатометов и пулеметов начали расстреливать попавших в засаду оккупантов.

"Понеся потери, захватчики вынуждены были отступить. Примечательно, что в этом бою Николай Б. еще и захватил в плен российского офицера. Дальше будет", – говорится в сообщении.

Напомним, пропагандисты РФ заявили, что якобы российские боевики в Донецкой области убили украинского снайпера Елену Белозерскую. Военная отреагировала на такое сообщение и "передала привет" пропагандистам.

Также ранее подобная история произошла с легендарным снайпером из Канады "Вали", который приехал помогать Украине защищаться от РФ. Российская пропагандистская машина раструбила, что снайпера убили оккупанты. После этого "Вали" опубликовал свое свежее фото, чтобы развенчать мифы пропаганды РФ, которая его "похоронила".

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