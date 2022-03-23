Легендарный снайпер "Вали", которого пропаганда оккупантов "похоронила", поделился новым фото в Украине

Снайпер "Вали" / Telegram

Легендарный снайпер из Канады, который приехал в Украину ради ликвидации российских оккупантов, опубликовал свое свежее фото ‒ чтобы развенчать мифы пропаганды РФ, которая его уже "похоронила". Об этом говорится в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами"

"Знаменитый канадский снайпер "Вали" поделился новым фото и подтвердил, что жив и невредим. Отметим, что кремлевские клоуны уже несколько раз хоронили "Вали", каждый раз придумывая ему новую смерть", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине создают отдельное подразделение для иностранцев, которые изъявят желание присоединиться к обороне Украины и Европы – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. С призывом к гражданам других государств выступил президент Украины Владимир Зеленский.

После этого стало известно, что украинцы из Французского Иностранного легиона поедут защищать страну от РФ. Их отпускают защищать свою страну в полной боевой экипировке. Обычно они участвуют в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО.