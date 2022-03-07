Добровольцы Интернационального легиона уже обороняют Киев от захватчиков

Иностранцы прибыли из шести стран мира.
В окрестностях Киева уже расположились первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины.
Как сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Facebook, иностранцы прибыли из шести стран мира.
"Добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики, а также Индии. Продолжение следует…", - сказано в сообщении.
Как известно, ранее заработал сайт, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, которые желают присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.
Напомним, 6 марта в Киев уже прибыли бывшие британские морские пехотинцы. В целом воевать за Украину готовы 20 тысяч иностранцев из 52 стран.
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Автор: Ульяна Полищук