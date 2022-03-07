Бывшие британские морские пехотинцы прибыли в Киев для борьбы с агрессором

В целом воевать за Украину готовы 20 тысяч иностранцев из 52 стран.
В Украину готовы приехать три тысячи американских добровольцев, чтобы в рядах Международного батальона бороться с российским оккупантом.
По состоянию на 6 марта в Киев уже прибыли бывшие британские морские пехотинцы.
Об этом сообщил в Twitter Lucas Tomlinson, журналист FoxNews.
В целом воевать за Украину готовы 20 тысяч иностранцев из 52 стран.
Напомним, глава Николаевской военной администрации Виталий Ким показал кучи военной техники российских захватчиков, которую у них отобрали украинские защитники.
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Автор: Ульяна Полищук