Бывшие британские морские пехотинцы прибыли в Киев для борьбы с агрессором

В Украину готовы приехать три тысячи американских добровольцев, чтобы в рядах Международного батальона бороться с российским оккупантом.

По состоянию на 6 марта в Киев уже прибыли бывшие британские морские пехотинцы.

Об этом сообщил в Twitter Lucas Tomlinson, журналист FoxNews.

В целом воевать за Украину готовы 20 тысяч иностранцев из 52 стран.

Напомним, глава Николаевской военной администрации Виталий Ким показал кучи военной техники российских захватчиков, которую у них отобрали украинские защитники.

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