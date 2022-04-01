Окружение Путина может его убить или отстранить от власти – бывший глава разведки Британии

На Западе сомневаются в том, что в дальнейшем можно будет работать с Путиным / Reuters

Бывший руководитель британской разведки MI6 Кристофер Стил предполагает, что российский президент Владимир Путин может не принять участия в подписании мирного соглашения между Россией и Украиной по окончанию войны против Киева. Причиной тому является возможное отстранение главы РФ от власти или убийство его же окружением.

Как сообщает Sky News, бывший разведчик сказал о том, что у него нет понимания относительно того, как Западу в дальнейшем работать с Путиным и верить в его "гарантии" в любом мирном договоре.

"Я не вижу, как мы можем доверять Путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела в дальнейшем", - отметил Стил.

По его словам, война России против Украины завершится соглашением, однако до договоренностей еще далеко. В заключении договора, вполне возможно, Путин участвовать уже не будет. Он может быть убит или отстранен от власти своим же окружением.

"Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина... Думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми", - допустил Кристофер Стил.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что Россия по-прежнему ставит перед собой цель оккупации Украины военным путем. Оккупационная армия пополняет резервы и готовится к новому наступлению на Киев, Донбасс и другие украинские регионы.