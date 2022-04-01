"Взрывайте минометы, нам нужны фото": оккупанты уничтожают свою технику и выдают ее за украинскую

Ради картинки российским захватчикам приказали взрывать и топить в реке свою же технику, чтобы выдать ее за якобы уничтоженную технику ВСУ.
Ради "красивой картинки" российское военное руководство приказало своим горе-воинам уничтожить свою же военную технику и зафиксировать это на фото и видео. Уничтоженные машины и оружие хотят выдать якобы за украинские и показать, "как эффективно воюют россияне в Украине".
О таких попытках орков создать видимость своих "успехов" в Украине свидетельствуют телефонные разговоры между российскими военными, которые перехватила Служба безопасности Украины.
На записях слышно, как российский командир ставит своему подчиненному задачу уничтожить минометы и другую технику, после чего зафиксировать разбитую технику на фото и видео.
В СБУ говорят, что россияне пользуются сходством своей техники с украинской, и надеются, что таким образом смогут "подменить одно на другое".
Однако даже в уничтожении своей же техники у россиян возникают проблемы – то обстреляли ее, но корпус техники оказался прочным и не повредился, то заложили взрывчатку, но даже и она не помогла.
"Попытались взорвать ее, 2 килограмма заложили, но не получилось. Мы сейчас эти минометы взорвем, а ее, думаю, надо в реку везти", – обсуждают российские захватчики свои неудачные попытки.
На это командир по телефону подгоняет подчиненных и требует от них "результата". Говорит, что "сверху уже ждут".
"Значит, везите и выбрасывайте в реку. Только давайте побыстрее. Потому что мне уже всю голову здесь [вынесли – неценз.] с этими фотографиями, бинтами, коробками, лентами... Я уже обо всем доложил, теперь ждут фотографии. Пушек, минометов, пулеметов, крови, бинтов... Давайте быстрее, хорошо?", – говорит российский командир.
В СБУ подшутили, что пусть в российской армии будет больше таких указаний – меньше техники придется уничтожать украинским защитникам.
"Что ж, нам нравятся такие действия рашистов! Пусть таких указаний будет больше. А наша победа ближе с каждым днем!", – отметили в СБУ.
Ранее сообщалось, что защитники Украины захватили российскую боевую машину десанта-4М (БМД-4М), которую в России называют "своей гордостью". Теперь у украинских военных будет больше еще на один трофей.
Также ранее ВСУ на Харьковщине разбили российскую колонну и захватили расхваленную огнеметную систему "Солнцепек". На одной из машин из системы "Солнцепек" оккупанты пытались бежать к российской границе после того, как их колонну уничтожили украинские военные.
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