Путин уже проиграл и стал слабой и маленькой фигурой - глава британской разведки

Окружение ввело Путина в заблуждение относительно эффективности армии РФ / Фото Reuters

Планы президента страны-агрессора Владимира Путина в Украине провалились. И теперь он стал "более слабой и более маленькой фигурой", чем до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Такое мнение озвучил глава Генерального штаба Вооруженных Сил Великобритании, адмирал, сэр Тони Радакин, пишет Evening Standard.

Радакин подчеркнул, что разведка Британии "крайне осторожно" относится к заявлениям об "отводе войск" из Киевской области. Он добавил, что есть признаки того, что Москва готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

"Я думаю, мы видим, что амбиции России захватить Киев и амбиции России захватить всю Украину, и сделать это очень быстро и впечатляюще - эти амбиции развалились. И, похоже, сейчас меньше внимания уделяется Киеву, а больше - востоку и югу. Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы отводятся из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь", - уточнил адмирал.

Отвод российских войск сопровождается боями, так как ВСУ "будут атаковать эти российские силы по мере их отступления".

Радакин считает, что ближайшие недели "по-прежнему будут очень трудными" для Украины. Но, по его словам, "во многих отношениях Путин уже проиграл". Окружение ввело его в заблуждение относительно эффективности армии РФ.

"Путин вовсе не является дальновидным манипулятором событий. Он нанес себе ущерб серией катастрофических ошибок. Как и все авторитарные лица, он позволил ввести себя в заблуждение относительно собственной силы, включая эффективность российских вооруженных сил. Что совершенно ясно, так это то, что Путин сегодня более слабая и более маленькая фигура, чем месяц назад. И, наоборот, сегодня НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо на моей памяти", - констатировал глава Генштаба ВС Великобритании.

С мнением Тони Радакина согласен министр обороны Британии Бен Уоллес. По его словам, Путин уже не является той "силой", которой он был раньше. Теперь российский лидер стал "человеком в клетке, которую сам себе построил".

"Путин уже не та сила, которой он был раньше. Теперь он человек в клетке, которую построил сам. Он изолирован. Его армия истощена, он понес значительные потери. Репутация этой великой армии РФ была подорвана", – сказал Уоллес в интервью Sky News.

Глава британского Минобороны добавил, что из-за действий своего лидера Россия, начавшая войну против Украины, "стала меньшей страной". А Путин должен жить с последствиями того, что делает и с украинским государством, и со своим народом и армией.

Уоллес добавил, что ныне российские силы, вторгшиеся на украинскую территорию, похоже, перегруппировываются и переключают свое внимание на юг и восток Украины. В этом он усматривает опасность.

"Мы видели это раньше. Всегда становится хуже. Речь идет о большем количестве гражданских атак, большем количестве мирных зон", – предположил министр.

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Как сообщал Главред, издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников и разведку писало, что провал вторжения России в Украину провоцирует рост напряженности между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и его министром обороны Сергеем Шойгу, который когда-то был одним из самых доверенных людей в окружении главы Кремля и, по слухам, даже должен был стать преемником российского президента.

Данные разведки говорят об изоляции Путина. Кроме того, президента страны-агрессора якобы дезинформировали о ходе войны в Украине и потерях российской армии, поскольку боялись его реакции.

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