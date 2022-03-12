Войско, потерявшее треть техники – непригодно: Бильдт заявил о близком провале РФ в Украине

С начала войны в Украине российская армия уже "попрощалась" с четвертой частью своей технической мощи.
За две недели войны в Украине российская армия потеряла четверть своей военной техники. При этом воинская часть, потери в технике которой составляют треть от имеющейся, считается непригодной.
Об этом заявил сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт. Соответствующее сообщение он обнародовал в Twitter.
"Я слышал оценки здесь, в округе Колумбия, что за две недели до четверти российской военной техники во время вторжения в Украину было уничтожено или выведено из строя. С давних военных времен помню, что воинская часть, которая имеет потери на треть, считается непригодной", – заявил Бильдт.
Ранее сообщалось, что журналисты-расследователи заметили в Беларуси движение колонны российской военной техники в направлении города Брест на границе с Польшей и Украиной. По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, речь идет о 20 единицах военной техники.
В Генштабе ВСУ 12 марта – на 17-й день противостояния российскому вторжению – сообщили, что большинство российских подразделений на территории Украины уже деморализованы. Многие российские солдаты либо сдаются в плен, либо малыми группами бегут к границе.
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