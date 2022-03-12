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Военные РФ не хотят наступать, дезертиры малыми группами бегут к границе – Генштаб ВСУ

12 марта 2022, 07:37

С начала российского вторжения уже потеряла боеспособность 31 батальонно-тактическая группа войск оккупанта.

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Большинство российских подразделений на территории Украины уже деморализованы/ Reuters

Большинство российских подразделений на территории Украины уже деморализованы. Многие российские солдаты либо сдаются в плен, либо малыми группами бегут к границе.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ в субботу, 12 марта – на 17-е сутки с начала героического противостояния Украины российскому военному вторжению.

С начала войны 24 февраля боеспособность уже потеряла 31 батальонно-тактическая группа российских оккупационных войск.

"По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил российской федерации, имевшие непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных сил Украины, деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В течение последних трех суток наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы", – отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Сейчас у врага большие проблемы с комплектованием резерва.

ВСУ сдерживают врага на всех направлениях

Украинские военные сдерживают оккупантов на всех направлениях.

Противник потерял много личного состава и техники в Полесском, Северском, Южнобугском операционных районах. Сейчас противник пытается удержаться там на ранее захваченных рубежах.

Достойный отпор от украинской армии получили захватчики на Донецком направлении, когда пытались продвинуться вперед. Защитники Украины на отдельных направлениях остановили врага, а на остальных – заставили его сильно притормозить с темпами продвижения.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия начала мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму. Российским захватчикам не хватает ресурсов для продолжения наступления на Украину.

Также ранее сообщалось, что журналисты-расследователи заметили в Беларуси движение колонны российской военной техники в направлении города Брест на границе с Польшей и Украиной. По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, речь идет о 20 единиц военной техники.

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