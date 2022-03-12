Байден и Зеленский провели самый долгий телефонный разговор с момента вторжения РФ: о чем говорили

Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор 11 марта / Фото twitter.com/POTUS

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом. Он оказался самым длинным с момента вторжения России в Украину.

Беседа продлилась 49 минут, тогда как обычно не превышает 30-40. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN.

Отмечается, что Байден рассказывал Зеленскому, как США будут останавливать торговые отношения с Россией.

Сам Зеленский написал вчера в Twitter: "Провел предметный разговор с президентом США. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию".

В свою очередь Джо Байден прокомментировал разговор с Зеленским так:

"Я сказал ему, как и каждый раз, когда мы разговариваем, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины и что они храбро сражаются, чтобы защитить свою страну".

Отметим, последний телефонный разговор Зеленского и Байдена был 6 марта.

Как сообщал Главред, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы обсудили итоги встречи украинского министра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Другие новости: