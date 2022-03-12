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Блинкен и Кулеба провели переговоры: что обсуждали

12 марта 2022, 05:51

Блинкен ознакомил Кулебу с действиями США и партеров по наращиванию давления на РФ и поддержке Украины в области безопасности, экономической и гуманитарной сфер.

Блинкен, Кулеба
Блинкен и Кулеба провели переговоры/ Фото twitter.com/DmytroKuleba/status

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы обсудили итоги встречи украинского министра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить трехстороннюю встречу министра с главами МИД России Сергеем Лавровым и Турции Мевлютом Чавушоглу", - говорится в сообщении на сайте американского Госдепартамента.

Блинкен также ознакомил Кулебу с действиями США и их партеров по наращиванию давления на Россию, поддержке народа Украины в области безопасности, экономической и гуманитарной сфер.

Переговоры Кулебы и Лаврова в Турции

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Эта встреча была первой с начала войны в Украине, которую провели на уровне глав МИД.

По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи. В частности, он заявил, что РФ не планирует нападать на другие страны, и цинично добавил: "Мы и на Украину не нападали".

Также Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ. Глава МИД РФ назвал роддом военной целью. Действия российской армии он объяснил тем, что "роддом давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами".

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