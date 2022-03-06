Блинкен рассказал, как прошли переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей

Энтони Блинкен прокомментировал переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Молдове подтвердил, что Америка размышляет над тем, как быстро восстановить польские запасы истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты прямо сейчас.

"Мы активно рассматриваем сейчас вопросы самолетов, которые Польша может предоставить Украине и смотрим, как мы можем компенсировать, если Польша решит поставить эти самолеты", - заявил Блинкен.

Вероятно, речь идет о самолетах МиГ-29. Это советские истребители, знакомые украинским пилотам.

Сроков принятия решения при этом госсекретарь не назвал. Но заверил, что Белый дом вместе с польским правительством рассматривают этот вопрос "очень-очень активно".

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