Агрессоры застряли в поле и сбежали, оставив новые танки для ВСУ

Танки / скриншот из видео

Российские оккупанты застряли в поле и сбежали, оставив абсолютно новую технику ‒ в первую очередь, танки. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице 93-я отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

"Российские танки не смогли проехать по украинским распаханным полям и застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику. Теперь ее осваивает пехота и уже использует вражескую технику против ее бывших владельцев", — говорится в тексте.

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Напомним, ранее украинские бойцы в Черниговской области отбили у российских оккупантов 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Воинские части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают защищать свою землю, родных и близких от "асвабадителей" лучшей, по их словам, армии. Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника", – говорится в сообщении.