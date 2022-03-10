ВСУ разбили оккупантов на Черниговщине: "отжали" десятки вражеских танков

/ Facebook/kommander.nord

Украинские бойцы в Черниговской области отбили у российских оккупантов 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook.

Сегодня в Черниговской области у украинских военных состоялся бой с оккупантами.

"Воинские части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают защищать свою землю, родных и близких от "асвабадителей" лучшей, по их словам, армии. Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника", – говорится в сообщении.

/ Facebook/kommander.nord

Также в результате этого боя у оккупантов удалось отбить 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.

В свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что на границе Киевской и Черниговской областей ВСУ разбили подразделение оккупантов РФ и захватили трофейную технику.

"Вот так возле села Мокрец на границе Киевщины и Черниговщины украинские воины разбили подразделение российских оккупантов. По словам военных, принявших бой, подбиты 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 МТЛБ. Захвачены в качестве трофея 7 Т-72 и 1 БРМ", - рассказал он.

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