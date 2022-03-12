РФ планирует ввести в Украину сирийские подразделения – разведка / Фото Reuters

Россия готовится привлечь к войне против Украины наемников из разных стран мира. В частности, страна-агрессор планирует ввести подразделения из Ливии и Сирии.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Укринформу.

"Мы имеем информацию о том, что они готовят сирийские подразделения к вводу сюда (в Украину – ред.). И не только сирийские подразделения. Скажем так, наемников из многих стран мира. Кроме того, именно из Ливии планируется завезти сюда людей", – отметил Буданов.

По его словам, РФ также ищет и свозит людей с других непризнанных миром территорий, например, из ПМР, Абхазии, Осетии.

Украинская разведка уже имеет доказательства участия в войне на территории Украины наемников из других государств, отметил Буданов.

"Конкретно могу сказать, что несколько человек здесь точно были уничтожены, их документы находятся у нас. Это документы так называемых граждан Осетии, с ПМР был один военнослужащий. Ну, они все погибли", – говорит глава ГУР МОУ.

Ранее сообщалось, что Россия начала мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму. Российским захватчикам не хватает ресурсов для продолжения наступления на Украину.

В Генштабе ВСУ 12 марта – на 17-й день противостояния российскому вторжению – сообщили, что большинство российских подразделений на территории Украины уже деморализованы. Многие российские солдаты либо сдаются в плен, либо малыми группами бегут к границе.

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