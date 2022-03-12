Никакого дипломатического решения в войне России против Украины не предвидится - CNN

Официальные лица США в частном порядке признали, что они не верят, что какие-либо из введенных против России санкций изменят мышление Владимира Путина.
Сегодня, 12 марта 2022 года, - семнадцатый день полномасштабной войны России против Украины. Рассчитывать на дипломатическое решение вопроса не приходится.
Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что в переговорах с Украиной есть "определенные положительные сдвиги". При этом американские и европейские официальные лица и дипломаты в беседе с CNN выразили глубокий скептицизм в отношении состояния переговоров.
"Никто не считает, что действия Путина на сегодняшний день указывают на то, что российский лидер готов найти дипломатический выход из ситуации, чтобы положить конец войне", - говорится в сообщении.
Против России были введены жесткие санкции из-за вторжения в Украину.
"Но официальные лица США в частном порядке признали, что они не верят, что какие-либо из этих санкций изменят мышление Путина, и многие не верят, что потери России в Украине тоже изменятся", - отмечает CNN.
При этом администрация Байдена противится тому, чтобы поддержать какого-либо игрока, участвовавшего в первоначальных попытках найти решение для прекращения войны в Украине. Официальные лица США говорят, что им еще предстоит увидеть какой-либо ощутимый прогресс и продолжают рассматривать Украину и Россию как единственных важных игроков в поиске решения.
"Многие страны могут пытаться действовать так, как им хочется, но в конечном итоге это, скорее всего, сведется к тому, что готов принять президент Зеленский и что готов принять президент Путин", — сказал высокопоставленный чиновник госдепа.
Переговоры Зеленского и Путина
11 марта пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключена. Но, по его словам, предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора.
10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", - сказал он.
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